تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو لـ4 شباب ملثمين يعتدون بالضرب، باستخدام أسلحة بيضاء، على شاب بمدينة المنصورة.

ويظهر في الفيديوهات الشباب وهي تعتدي بالضرب على الرجل مستخدمين سلاحا أبيض، لضربه في أماكن مختلفة في جسده، وفي مقطع آخر، يظهر الشخص المعتدى عليه وجسمه ملطخ بالدماء من كثرة الضرب، وأهالي المنطقة يحاولون مساعدته ونقله إلى عربة الإسعاف ومن ثم نقله إلى المستشفى.

وحسب ما هو متداول الواقعة كانت في شارع قناة السويس بمدينة المنصورة أمام مطعم "البغل"، وضُبط أحد المعتدين على الشاب، وتم تحديد هوية الآخرين وجارٍ ضبطهم من قبل قسم ثاني المنصورة.

وأعلنت جامعة المنصورة، الحالة الصحية لضحية الاعتداء الوحشي بالأسلحة البيضاء والنارية في شارع قناة السويس أمام المارة من قبل ملثمين.

وأوضحت، في بيان لها، اليوم، أنه أصيب بكسر مضاعف بعظام الساق اليمنى، مصحوب بتهتك، وآثار طلق خرطوش، وتهتك بأنسجة وأوتار الرسغ الأيمن، وجرح قطعي بفروة الرأس، وشرخ بعظام الجمجمة.

وقالت الجامعة إنه بعد عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة للمصاب "إ.أ.س.ح"، 40 عاما، دخل غرفة العمليات لإجراء التدخلات الجراحية المبدئية.

وكان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لضباط قسم شرطة ثان المنصورة بوقوع مشاجرة بشارع قناة السويس بين 5 أشخاص وإصابة أحدهم بإصابات بالغة.

انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ وتبين وقوع مشاجرة بين 4 أشخاص والمواطن "إيهاب.ا.ع"، 40 سنة مقيم بمساكن جديلة، وإصابته بجروح متفرقة بالجسد وطلق ناري بالقدم اليمني وجرى نقله إلى مستشفى الطوارئ الجامعي في حالة خطرة.