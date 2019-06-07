شركة صينية تنفذ 10% من المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية

كشف مدير عام بشركة "CSCEC" الصينية، شانج وي سات، المسؤولة عن تنفيذ المرحلة الأولى من المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن نسبة إنجاز المشروع بلغت نحو 10% تقريبا، التي تشمل أعمال التصميم، وتجهيزات الموقع، وإزالة المخلفات، وتسوية الموقع والحفر، والأعمال الإنشائية، والأعمال الهيكلية للأرضياتز

وأضاف "وي سات"، في تصريحات صحفية، أنه تم وضع حجر الأساس للمشروع في مارس 2018، بعد توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بين شركة "CSCEC" ووزارة الإسكان والمرافق في يناير 2016، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج، موضحا أن إجمالي المساحة المبنية للمشروع تبلغ نحو مليون و27 ألف متر مربع، منها 1.24 مليون متر مربع مبنية فوق الأرض، 465 ألف متر مربع تحت الأرض، وأنه سيكون من أكبر مناطق الأعمال المركزية والقيم التجارية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح أن القيمة التعاقدية للمشروع تبلغ نحو 3 مليارات دولار تقريبا، منها 85% ممولة من الحكومة الصينية، وتم توقيع اتفاق تمويل في مايو الماضي بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهات تمويل صينية.

وأوضح حسام البري، كبير مهندسي الخرسانة بشركة دار الهندسة، أن مشروع إنشاء منطقة الأعمال المركزية، هو عبارة عن إنشاء 18 برجا، منهم 10 أبراج إدارية، و6 أبراج سكنية وبرجين للفنادق والمولات، علاوة على "البرج الأيقوني" وهو أطول برج في أفريقيا، والتمويل يتم عبر قرض من تحالف بنوك صينية، ومن المنتظر انتهاء من المشروع خلال عام 2021، والبرج الأيقوني خلال 2022.

وأوضح أحمد البنا، مدير المشروع، إن هذه الأبراج ستكون من أعلى الأبراج في مصر، حيث تتكون المرحلة الأولى من المنطقة المركزية على نحو 20 برجا، منها مناطق إدارية ومناطق الفنادق والمولات، بالإضافة إلى "البرج الأيقوني" الذي يبلغ ارتفاعه نحو 80 طابقا بارتفاع 400 متر، لافتا أن الانتهاء من الأبراج خلال عامين ونصف تقريبا، وتلي هذه المرحلة مرحلة أخرى تشمل عدد من الأبراج لإنشاء حي متكامل.