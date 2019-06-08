"شهادة النبي لأصحابه وبيان فضلهم".. عنوان خطبة الجمعة المقبلة

قررت وزارة الأوقاف المصرية، أن تكون خطبة الجمعة المقبلة 10 شوال 1440هـ الموافق 14 يونيو 2019م، عنوانها "شهادة النبي لأصحابه وبيان فضلهم والدروس المستفادة من ذلك".

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في بيان اليوم، أن الهدف من الخطبة هو بيان مكانة وفضل ومنزلة الصحابة الكرام، وإبراز جوانب من عطائهم لدين الله، وبيان كيف كان رسول الله يعاملهم ويعاملونه، وإلى أي مدى كان (صلى الله عليه وسلم) يحبهم و يحبونه، ومدى إخلاصهم لله ورسوله، ومدى بذلهم وعطائهم وتضحياتهم وإيثارهم وكرم أخلاقهم، والدروس المستفادة من ذلك، بما يعزز دور القدوة ويرسخ منظومة القيم النبيلة في المجتمع بصفة عامة ولدى النشء والشباب بصفة خاصة.