أثناء إصلاحهما عطل كهربائي.. مصرع شقيقين صعقا في سوهاج

لقي شقيقان مصرعهما، صعقًا بالتيار الكهربائي، أثناء إصلاح عطل كهربائي بأحد الأسلاك بمنزلهما بقرية البلابيش المستجدة، دائرة مركز دارالسلام، بمحافظة سوهاج.

وكان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول "هشام عبد الحميد"، 25 عامًا، وشقيقه "عمرو"، 23 عامًا، عاملان، "جثتان هامدتان"، ويقيمان نجع أحمد علي، بقرية البلابيش المستجدة، "ادعاء صعق كهربائي".

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال شقيقهما "شحات" 53 عامًا، عامل، قال إنه أثناء قيام الثاني بحمل الأول لإصلاح عطل كهربائي بالمنزل، لامست يد الأول إحدى الأسلاك العارية، مما أدى لصعقهما ووفاتهما، ونفى الشبهة الجنائية.

وأفاد تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة صدمة عصبية نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة العامة بدفن الجثتين.

وجرى نقل الجثتين لمستشفى دار السلام المركزي، وأخطرت النيابة العامة، وصرحت بدفنهما لعدم وجود شبهة جنائية.