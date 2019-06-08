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انطلاق مارثون الثانوية العامة

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ضبط 38 متحرشًا و5 حالات مضايقة سائحين خلال احتفالات العيد بالجيزة

ضبط 38 متحرشًا و5 حالات مضايقة سائحين خلال احتفالات العيد بالجيزة

دورات تدريبية صيفية لطلاب الإعدادية على استخدام "التابلت"

دورات تدريبية صيفية لطلاب الإعدادية على استخدام "التابلت"

ضبط ثلاثة من المحليات بالإسماعيلية لقيامهم بإستغلال مواقعهم الوظيفية

ضبط ثلاثة من المحليات بالإسماعيلية لقيامهم بإستغلال مواقعهم الوظيفية

ضبط 3 أشخاص بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة وسوهاج

ضبط 3 أشخاص بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة وسوهاج

ضبط شخص بتهمة سرقة "توك توك" بالإكراه في حلوان

ضبط شخص بتهمة سرقة "توك توك" بالإكراه في حلوان

طلب إحاطة من "صحة النواب" بشأن إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية

طلب إحاطة من "صحة النواب" بشأن إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية

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متحف نجيب محفوظ: 6 مواعيد لـ«الافتتاح» ولا يزال مغلقاً

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