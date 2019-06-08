أصيبت طالبة في لجنة مدرسة ساحل سليم الثانوية للبنات، بحالة إغماء وجرى استدعاء الإسعاف.

وتلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري بوصول بلاغ من رئيس لجنة مدرسة ساحل سليم الثانوية للبنات بإصابة الطالبة إيمان وحيد أحمد بحالة إغماء، واستدعي الإسعاف.

وذكر مصدر بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، أنه في حالة خروج الطالبة من اللجنة للعلاج لا تعود لها مرة أخرى، ويجرى تأجيل امتحان المادة لها.

يذكر أن 659 ألفا و253 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة يؤدون، اليوم، الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، داخل 1817 لجنة سير موزعة في جميع أنحاء الجمهورية.