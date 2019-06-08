سرب أحد طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية، الذي يؤديه الطلاب حاليا عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، وحملت الورقة اسمه ورقم جلوسه.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنه جارٍ ضبط الطالب واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مضيفا أن الطالب سيحرم من أداء باقي الامتحانات وتغريمه مبلغ من 10 آلاف إلى 50 ألف وتحويله إلى النيابة العامة.

وانطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، اليوم، بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويؤدي 659 ألفا و253 طالبًا وطالبة الامتحانات داخل 1817 لجنة سير موزعة في جميع أنحاء الجمهورية.