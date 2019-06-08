توافد عدد من الجمهور السعودي داخل صالات العرض بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع عرض الأفلام المصرية في موسم عيد الفطر المبارك.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية الأفلام المصرية التي تعرض بالسينمات السعودية وأماكن عرضها.

سبع البرمبة

يعرض فيلم "سبع البرمبة" بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، محمد ثروت ومحمد عبدالرحمن في السينمات السعودية بداية من 4 يونيو، ويعرض في سينمات "رد سي مول وفوكس والقصر مول وفوكس مركز المملكة وفوكس الرياض بارك مول وسينما فوكس ذا روف".

وتبدأ مواعيد العرض من 07:25 وحتى 11 مساءً، حسب مواعيد كل دور عرض، وتم التصنيف الرقابي على أنه مصري متاح للجمهور العام بالممكلة.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول شخص يقوم بانتحال شخصية ضابط شرطة للوصول للفتاة التي يحبها.

كازابلانكا

يعرض فيلم كازابلانكا بطولة أمير كرارة وغادة عادل وخالد إرجنتش وإياد نصار، في السينمات السعودية منذ 4 يونيو، ويعرض في سينمات "فوكس القصر مول وفوكس مركز المملكة ورد سي مول وفوكس ذا روف وفوكس الرياض بارك مول".

وتبدأ مواعيد العرض من 5 صباحًا وحتى 01:25 بعد منتصف الليل، وتم الصنيف الرقابي للعمل على أنه مصري +12.

وتدور أحداث كازابلانكا في إطار الإثارة والتشويق حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم (هجامين البحر)، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصي ويهرب على المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.