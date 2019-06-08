كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل مقتل 4 إرهابين في منطقة أبوعيطة بالعريش، خلال مداهمة للبؤرة الإرهابية بالمنطقة.

وأكدت أنه استمرارا لجهود وزارة الداخلية في تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش فجر 5 يونيو، رصدت عمليات المتابعة وتتبع خطوط سير العناصر الإرهابية اتخاذ عدد من تلك العناصر أحد العقارت بمنطقة أبو عيطة بالعريش مأوى لهم.

وأوضحت أن القوات داهمت العقار وجرى تبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مصرع 4 إرهابين، وعثرت القوات على 3 بنادق آلية وحزام ناسف، واتخذت الإجراءت القانونية، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.