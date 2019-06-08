أحتفل الفنان الكبير جورج سيدهم، بعيد ميلاده الـ71 بحضور زوجته الدكتورة ليندا، وعدد من المشاهير والفنانين منهم "لطفي لبيب، مفيد فوزى، حازم منير، أمير رمزى"، والكاتبة فاطمة ناعوت، والدكتور إيهاب رمزي، ورجل الأعمال هاني قسيس.

ولد الفنان جورج سيدهم، بمحافظة سوهاج، وحصل على بكالوريوس زراعة في جامعة عين شمس 1961، وبدأ حياته الفنية كأحد أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح، بالاشتراك مع الضيف أحمد وسمير غانم، ولعب العديد من الأدوار الكوميدية، بالإضافة إلى قدرته على الغناء وأداء الإسكتشات المسرحية من أشهر أعماله مسرحية المتزوجون مع صديقه سمير غانم وشيرين.