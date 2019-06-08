وزير الخارجية الألماني يصل العراق ضمن جولة شرق أوسطية

وصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، في زيارة رسمية، في إطار جولة بعدد من دول الشرق الأوسط.

وقال مصدر عراقي، في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن ماس سيلتقي بالرئيس العراقي برهم صالح ورئيس وزرائه عادل عبدالمهدي؛ لبحث العلاقات الثنائية والتوترات في المنطقة.

وكان وزير الخارجية الألماني بدأ جولة في منطقة الشرق الأوسط تستمر 4 أيام، حيث وصل أمس الجمعة إلى الأردن وتفقد قوات بلاده في قاعدة الأزرق الجوية، وسيجري ماس خلال جولته محادثات أيضا مع المسؤولين في الإمارات العربية المتحدة، قبل أن يتوجه إلى إيران.