توجه النائب خالد أبوطالب عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى وزير التربية والتعليم لإلغاء مسابقة المعلمين الجديدة، حفاظًا على المال العام، والاكتفاء بتجديد عقود المعلمين المؤقتين.

وقال النائب في بيان اليوم، إنه خلال الأيام القليلة المقبلة، ستعلن وزارة التربية والتعليم مسابقة جديدة في مختلف المديريات بالمحافظات، لحاجتها لشغل العجز في بعض التخصصات الدراسية، مقابل راتب شهري لمدة شهرين، وهو ما يعد بمثابة إهدارًا للمال العام.

وأضاف: "من شأن الإجراءات التنظيمية لهذه المسابقة، وبعدها الإجراءات الخاصة بالتعاقد، وإعداد المعلمين الذين سيقع عليهم الاختيار، أمور ترهق موازنة الوزارة ويكبدها ملايين الجنيهات".

وأوضح النائب، أنه كان من الأجدر على وزارة التربية والتعليم، أن تقوم بتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمتعلقة بالحفاظ على المال العام، من خلال إلغاء هذه المسابقة، والاكتفاء بتجديد عقود المعلمين المؤقتين، بدلًا من الاتجاه إلى إلغاء عقودهم وتشريد أسرهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأكد ضرورة تدخل رئيس البرلمان وتبني هذا الملف بصفة شخصية باعتبار هؤلاء المعلمين أصحاب مطالب وحقوق مشروعة، مشددًا حال وجود عجز، من الممكن استكمال عبر التعاقد مع معلمين جدد، بدلًا من إلغاء عقود أكثر من 36 ألف معلم.