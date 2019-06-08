أصيبت 6 طالبات وطالب، بإعياء شديد وتوتر عصبي ومغص كلوي، اليوم، خلال امتحانات الثانوية العامة بعدد من لجان مراكز كوم حمادة وأبو حمص وحوش عيسى وإدكو بمحافظة البحيرة، وجرى نقلهم إلى المستشفيات، لإسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم.

وكان طلاب الثانوية العامة، أدوا اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة، امتحان اليوم الأول، في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، في ظل ارتياح ورضا من جانب الطلاب عن مستوى الامتحان، الذى جاء متوسطا.

وحرص أفراد أمن اللجان، على الالتزام بتعليمات وزارة التربية والتعليم، بتفتيش الطلاب قبل دخولهم اللجان، باستخدام العصا الإلكترونية، والتأكد من دخولهم بأرقام الجلوس ودون هواتف محمول، فيما شهد محيط لجان الامتحانات، تواجد وانتظار أولياء أمور الطلاب، وسط حالة من القلق والترقب.

وقال محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 31956 طالبا وطالبة بواقع 18574 علمي علوم و3389 طالبا وطالبة علمي رياضة و9993 أدبي يؤدون الامتحانات في 99 لجنة، بالإضافة للجنة للمكفوفين.

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل أي طارئ قد يحدث.