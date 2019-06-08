أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بدء تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي لموسم حج 1440 - 2019، اعتبارا من الأحد وحتى الخميس 13 يونيو.

جاء ذلك في ضوء التعليمات المنظمة لموسم الحج والصادرة عن الجانب السعودي، والتي تقتضي بضرورة الحصول على البصمة الحيوية للحجاج؛ للحصول على تأشيرة الحج أسوةً بما اتبع العام الماضي.

‎وأضافت التضامن، في بيانها اليوم، أنه في إطار التنسيق مع شركة تساهيل المسؤولة عن تسجيل البصمة جرى وضع جدول زمني للمواطنين للحضور لمكاتب الشركة بالمحافظات، وإخطار مديريات التضامن الاجتماعي لاتخاذ اللازم؛ لإنهاء الإجراءات والمتابعة.‎

وأكدت وزارة التضامن الحصول على البصمة من كل المواطنين ممن تقل أعمارهم عن 80 عاما، والتسجيل مجانا دون تسديد أي رسوم كما ستقوم كل مديرية بإيفاد مندوبين عنها كل لمكاتب الشركة حتى يجرى انتهاء الحجاج من تسجيل البصمة، مشيرا إلى أنه سيجرى إرسال جوازات السفر الخاصة بالحجاج إلى الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية تمهيدا لإصدار التأشيرات من خلال القنصلية السعودية فور الانتهاء من الحصول على البصمة.

وقال أيمن عبدالموجود مدير المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أن أولى رحلات الحج ستنطلق، 23 يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى هذا العام جرى الاتفاق مع وزارة الأوقاف لإيفاد واعظات دينيات لتقديم الوعظ في الأراضي السعودية لمرافقة رحلة الحجيج، وعقد ندوات دينية لتوعية الحجيج بمناسك الحج، من خلال التنسيق مع الوعاظ المتخصصين، فضلا عن عقد ندوات دينية خلال وجودهم في السعودية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.