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انطلاق مارثون الثانوية العامة

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باسكال مشعلاني تطرح أغنيتها الجديدة "اتعذبت كفاية"

باسكال مشعلاني تطرح أغنيتها الجديدة "اتعذبت كفاية"

شعره يرقص على أنغام الأوركسترا.. سخرية من ترامب خلال زيارته إلى فرنسا

شعره يرقص على أنغام الأوركسترا.. سخرية من ترامب خلال زيارته إلى فرنسا

تمثل مصر بـ"القائد الأفريقي".. هبة احترفت شؤون القارة من "شباب العالم"

تمثل مصر بـ"القائد الأفريقي".. هبة احترفت شؤون القارة من "شباب العالم"

بالصور| سكرتير جنوب سيناء يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة في الطور

بالصور| سكرتير جنوب سيناء يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة في الطور

مدير "تعليم الأقصر": انتظام امتحانات الثانوية وعدم رصد أي شكاوى

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