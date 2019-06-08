كلّف اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في واقعة تأخر توزيع أوراق أسئلة مادة اللغة العربية للثانوية العامة على الطلاب بعد بدء الوقت الرسمي، في 4 لجان للامتحانات، فيما شهدت باقي لجان المحافظة انتظاما في التوزيع ولم يجري رصد أي شكاوى.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لسير الامتحانات للحيلولة دون وقوع مثل هذه المواقف مرة أخرى، مؤكدا على أنه لا تهاون في أي أوجه قصور أوإهمال يتسبب في عدم خروج الامتحانات بالشكل اللائق.

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم، بإطلاعه على مدار الساعة بأي مستجدات قد تطرأ لسرعة تلافي وحل المشكلات.

وكان المحافظ تفقد صباح اليوم عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة، حيث تابع انتظام سير الامتحانات في يومها الأول للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة، وتأمين اللجان داخل المدارس ومدى جاهزيتها.

من جانبه أوضح وكيل الوزارة، أنه جرى إعطاء الطلاب باللجان الأربعة وقت إضافي لمدة تتراوح من 5-15 دقيقة، لضمان عدم تعطل مصلحة الطلاب وآداء الامتحان كاملا.