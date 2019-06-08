أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم، اعتقال إرهابي يجمع "إتاوات" من الفلاحين في جزيرة الكرمة لتمويل تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة الأنبار.

وذكرت المديرية، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز"، أنه وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة بني زيد جزيرة الكرمة، مضيفة أن الإرهابي كان يقوم بجمع الإتاوات من الفلاحين لتمويل عصابات "داعش" الإرهابية وعوائلهم، وجرت إحالته للقضاء بموجب المادة 4 إرهاب.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم، مقتل وإصابة 5 أشخاص في انفجار عبوتين في محافظة كركوك.

وقالت الخلية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، "إن عملا إرهابيا بواسطة عبوة ناسفة استهدف قوات الشرطة الاتحادية في قرية السعدونية بمحافظة كركوك، ما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين".

وأضاف البيان أن عبوة أخرى انفجرت في القرية العصرية بالمحافظة ذاتها، ما أدى إلى مقتل شخص واصابة ضابط بالشرطة الاتحادية، وكشف مصدر سياسي عراقي، اليوم، عن قلق السفارة الأمريكية في بغداد من جراء إحالة قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري إلى التقاعد.

ونسبت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية للمصدر قوله، إن اتصالات جرت خلال الأيام الماضية بين قادة حكوميين وزعماء سياسيين، وكان طرفها الثاني السفارة الأمريكية، على خلفية إحالة الجبوري للتقاعد، موضحًا أن السفارة أبدت اعتراضها غير المباشر على إحالة الجبوري للتقاعد.