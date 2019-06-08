انطلاقا من العجز في مخزون أكياس الدم لدى العديد من المستشفيات، ولجوء أهالي المرضى إلى إرسال مناشدات عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي للتبرع بإحدى فصائل الدم، لخوف العديد من الإقدام على خطوة التبرع بالدم، توصل خمسة شباب دارسين بإحدى الجامعات الخاصة إلى حل للأزمة يتمثل في تصميم أبلكيشن خاص بضمان نقل الدم من المتبرعين إلى مستحقيه.

"Savers" هو اسم أول تطبيق إلكتروني في مصر لتنظيم عملية التبرع بالدم، ابتكره 5 طلاب بالفرقة الرابعة بإحدى الجامعات الخاصة كفكرة لمشروع التخرج الخاص بهم، يهدف إلى ضمان نقل وتوصيل الدم من المتبرعين إلى مستحقيه، لأنه وفقًا لحديث أحمد محمد، وأحد من الطلاب المشاركين في تنفيذ الفكرة، بعد إجراء استطلاع رأي في عدد من المحافظات من بينها القاهرة والجيزة والقليوبية، تبين أن أغلب مخاوف المتبرعين هو عدم ضمان وصول الدم لمن يستحق.

يحتاج مستخدمو التطبيق الإلكتروني إلى تدشين حساب شخصي يتضمن البيانات الأساسية كالاسم والسن والعنوان وفصيلة الدم، ليجرى تسجيل كل ذلك على النظام الخاص بالتطبيق، وحسبما أكد الطالب أحمد لـ"الوطن": "يتصل التطبيق بالمستشفيات التي سيجرى الاتفاق معها وعند مواجهة نقص في أي فصيلة يتولى التطبيق إرسال إشارة أو Notification للمستخدم صاحب الفصيلة الناقصة ليقوم الثاني بالتبرع لإنقاذ المريض".

آلية عمل التطبيق الإلكتروني تتسم بالخصوصية والحماية التامة من خلال الاتفاق مع المستشفيات سواء الخاصة أو الحكومية لتقديم الضمانات اللازمة لمستخدميه بأن الدم يصل إلى المستشفى ومنها إلى المريض، وتواصل الطلاب مع عدد من الجهات الرسمية منها بنك الدم والمصل واللقاح لطرح الفكرة عليهم قبل انطلاق العمل بالتطبيق، وفقا للطالب أحمد.

تطبيق "Savers" شارك في تصميمه وإعداد فكرته الطلاب الخمس "أحمد محمد، وعلي ربيع، ويمنى النجار، وخلود النوساني، و ياسمين ياسر".