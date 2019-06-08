ما حكم إقامة سرادق العزاء لمدة 3 أيام؟.. "الإفتاء" تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال: "ما حكم إقامة العزاء 3 أيام، مع اجتماع لسماع تلاوة القرآن الكريم؟".

وفي معرض إجابتها، أوضحت دار الإفتاء، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يستحب تعزية أهل الميت لأنهم يكونون في أمسِّ الحاجة إلى من يخفف عنهم ويواسيهم بالقول، وبإعداد الطعام لهم، وبالمال إذا كانوا في حاجة إلى ذلك؛ لانشغالهم وإرهاقهم بمصابهم وتجهيزاته، ووعد (صلى الله عليه وسلم) المعزِّي بثوابٍ عظيمٍ، فقال في حديثه الشريف: (مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ) رواه الترمذي وابن ماجه".

وتابعت دار الإفتاء: "إقامةُ المآتم والسرادقات لقبول العزاء من العادات التي جرى بها العُرف بما لا يخالف الشرع الشريف، بل هي في حقيقتها وسيلة تساعد على تنفيذ الأمر الشرعي بتعزية المصاب ومن المقرر شرعًا أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد ما لم تكن الوسائل محرمة في نفسها؛ فإذا تمت إقامة هذه السرادقات بطريقة لا إسراف فيها ولا مباهاة ولا تفاخر، وكان القصد منها استيعاب أعداد المعزين الذين لا تسعهم البيوت والدور فلا بأس من ذلك".