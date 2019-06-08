وزير الإسكان يزور "6 أكتوبر الجديدة" قبل تسليم الوحدات للمواطنين

أجرى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بزيارة مفاجأة إلى مدينة 6 أكتوبر الجديدة ومشروعات الاسكان الإجتماعي وجهاز المدينة، وتفقد المراحل النهائية قبل تسليم الوحدات السكنية للمواطنين قريبًا.

وتفقد وزير الإسكان، والوفد المرافق له مدينة 6 أكتوبر الجديدة والعمل في قطاعاتها المختلفة، وخاصة قطاعي ب وج، كما تفقد محاور المدينة بالكامل والكباري الجديدة التي قارب تنفيذها على الانتهاء على مجمل طريق الواحات وطريق الفيوم ووصلة دهشور.

واستقبل المهندس مجدى يوسف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، والمهندس عاطف إسماعيل والمهندسين العاملين في الجهاز وزير الاسكان "الجزار"، والمهندس عبدالمطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، وذلك بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة.

واستمع الوفد لشرح تفصيلي من المهندس مجدي يوسف رئيس الجهاز لمجمل الموقف التنفيذي للمشروعات الراهنة، مؤكدا الحرص على تسليم الوحدات السكنية للمواطنين ضمن مدينة متكاملة الخدمات والمرافق تحقق ليس فقط الحق في السكن ولكن أيضا الحياة الكريمة والرفاهية للمواطنين من خلال مراكز الخدمات والملاعب والحدائق وغيرها.

وأكد الوفد، أولوية الانتهاء من تسليم قطاعات الاسكان الاجتماعي المتبقية بالمدينة، خلال الشهر المقبل.