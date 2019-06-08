تستعد قناة "TeN"، لإعادة عرض برنامج "وصفوا لي الصفر" للكاتب عمر طاهر، اعتبارًا من اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، إذ سيُعرض يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

"وصفوا لي الصبر" عبارة عن ورشة فنية تحاول إعادة صياغة كل ما له علاقة بالكتابة والنشر، ومن خلال الحوار والبحث تسعى لاكتشاف مفاتيح الكتابة الحلوة وعيوب الطريقة التي تقرأ بها مصر ومأساة أن يكون الواحد كاتبًا في العالم الثالث، تحاول أن تعرف عما يفتش القارئ عند الكاتب وما الذى يجعله شغوفًا بكاتب ما دون آخر.

البرنامج حلقات وثائقية تبحث ويحاور فيها الكاتب عمر طاهر، أهم الأسماء في محاولة للوصول إلى ما يشبه الإجابات عن أزمات الكتابة.