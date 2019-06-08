أكد السفير السوري لدى روسيا رياض حداد أن مشاركة بلاده في منتدى بطرسبورج الاقتصادي جاءت تعزيزا للعلاقات الاقتصادية وتشجيعا للاستثمارات المتبادلة.

وقال حداد، لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم، إن هناك فرصا استثمارية كبيرة في مجال الطاقة والزراعة والصناعة والسياحة، مشيرا إلى أن الوفد السوري هذه السنة كان كبيرا وبرئاسة وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل.

وأضاف أن هناك جهودا روسية كبيرة بالتعاون مع سوريا لاستعادة الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي والعودة بمدننا لتكون أفضل من السابق، مشددا على أن الهم الأساسي الآن هو تحرير الأراضي السورية من العصابات الإرهابية المسلحة والوجود الأجنبي غير الشرعي، وأنه عندما تصل سوريا إلى هذه المرحلة ستكون قادرة على إعادة الإعمار دون أي أحد.

وأكد وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل، أهمية مشاركة بلاده في منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي بشكل سنوي لما له من ثقل اقتصادي دولي يتيح فرص أمام الاقتصاد السوري للنهوض والتطور.

وقال الخليل، لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن المشاركة السورية في المنتدى أصبحت على الجدول السنوي للحكومة السورية؛ إذ يضم عددا كبيرا من الدول وبالتالي هو فرصة مهمة على مستوى تبادل الآراء حول القضايا الاقتصادية المعاصرة أو على مستوى اللقاءات مع الحكومة الروسية بمستوياتها المختلفة أو على مستوى اللقاء مع الشركات وقطاع العمل في روسيا، بالإضافة إلى مجموعة من اللقاءات مع المسئولين وأصحاب الشأن الاقتصادي في الدول الأخرى.

وأشار إلى أنه عقد لقاءات مع رئيس حكومة أوسيتيا الجنوبية ووزير التنمية الاقتصادية ووزيريي الخارجية والتنمية في أبخازيا ورئيس جمهورية القرم، مضيفا أن الحكومة السورية تعمل بتناغم كبير سعيًا للتخفيف قدر الإمكان من أضرار الحرب.