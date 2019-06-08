أعلنت الإعلامية سالي عبد السلام، عن إصابتها للمرة الثالية بمرضٍ ما لم تفصج عنه يحتاج للعلاج بحقن كورتيزون بفروة الرأس، بناء على تعليمات الأطباء.

وكتب "سالي" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ادعوا لي تاني، عارفة إن رب الخير لا يأتي إلا بالخير.. عارفة إن كل ما تقرب من طريق الخير مليان اختبارات وبتزيد كل شوية.. لتالت مرة في سنتين يا ربي.. مبلحقش أوقف أدوية كام شهر وكورتيزون و حقن وكمان منها في الرأس حقن كورتيزون ربنا يعلم بوجعها".

وأضافت: "التشخيص تاني امبارح بعد ما شكيت الدكاترة بيقولوا رجع وبيهاجم الشعر تاني.. ملوش سبب.. القلق والزعل والتوتر بيعمل كل ده.. حاولت أبطل كل ده!"، متابعة: "بس الدنيا خدت أدوية تقلل كل ده.. مفيش فايدة.. بس بنضحك ليكم والله ادعوا لي.. أنا مش قادرة أخش الدوامة دي كمان مرة يا رب وأنت تعلم".