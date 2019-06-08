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انطلاق مارثون الثانوية العامة

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بالصور| نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان امتحانات نهاية العام

بالصور| نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان امتحانات نهاية العام

توريد 308 آلاف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد في المنيا

توريد 308 آلاف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد في المنيا

وزير الإسكان يزور "6 أكتوبر الجديدة" قبل تسليم الوحدات للمواطنين

وزير الإسكان يزور "6 أكتوبر الجديدة" قبل تسليم الوحدات للمواطنين

أوكرانيا تحتجز 5 طائرات تابعة لشركة طيران روسية

أوكرانيا تحتجز 5 طائرات تابعة لشركة طيران روسية

بالصور| "الامتحان كويس".. طالبات الثانوية يُطمئن أمهاتهن في الإسكندرية

بالصور| "الامتحان كويس".. طالبات الثانوية يُطمئن أمهاتهن في الإسكندرية

ما حكم إقامة سرادق العزاء لمدة 3 أيام؟.. "الإفتاء" تجيب

ما حكم إقامة سرادق العزاء لمدة 3 أيام؟.. "الإفتاء" تجيب

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بالفيديو| "شيخ الحارة" يرد على اتهامه بالتسبب في وفاة محمد نجم

بالفيديو| "شيخ الحارة" يرد على اتهامه بالتسبب في وفاة محمد نجم

في أول يوم امتحانات ثانوية.. تسريب الأسئلة وسقوط مروحة على رأس طالب

في أول يوم امتحانات ثانوية.. تسريب الأسئلة وسقوط مروحة على رأس طالب

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تمثل مصر بـ"القائد الأفريقي".. هبة احترفت شؤون القارة من "شباب العالم"

بالفيديو| أرملة محمد نجم في عزائه: "والله ما هسيب حقه".. والأسرة توضح

بالفيديو| أرملة محمد نجم في عزائه: "والله ما هسيب حقه".. والأسرة توضح

قبل امتحانات الثانوية.. 14 نصيحة من "التعليم" للإجابة على "العربي"

قبل امتحانات الثانوية.. 14 نصيحة من "التعليم" للإجابة على "العربي"

بالفيديو| وراء كل عظيم امرأة.. كيف كانت

بالفيديو| وراء كل عظيم امرأة.. كيف كانت "ماجي" زوجة "صلاح" سر نجاحه؟

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