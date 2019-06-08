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أعلن اللواء راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك عن انطلاق نسخة جديدة من مبادرة اليوم المفتوح لحل شكاوى المواطنين، بعد غد الإثنين، بحضور الشركات والأطراف المعنية بالمنظومة الاستهلاكية.

وأشار "عبدالمعطي"، في بيان أصدره اليوم السبت، إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار المتابعة المستمرة والاهتمام بشكاوى وهموم المواطنين من خلال تلقي شكواهم عبر وسائل تلقي الشكاوى المختلفة للجهاز.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار ضبط الأسواق من خلال سيارات حماية المستهلك "الضبطية القضائية" التي تجوب الأسواق والمناطق التجارية ليكون هناك تكامل ومتابعة مستمرة وتنسيق بين الجهات المعنية للقضاء على أي ممارسات سلبية تضر بالمستهلك.

وأكّد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن خطة الجهاز تأتي تماشياً مع توجهات الرئيس السيسي، وطبقاً لما جاء بالبرنامج الحكومي الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي وأيضا الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تخفيض زمن الاستجابة في التعامل مع شكاوى المواطنين.