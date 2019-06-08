كأس العالم والعيد.. طلبة الثانوية محرومون من المتعة للعام الثاني

للعام الثاني على التوالي تُكتب العزلة والحرمان من المتعة على طلاب الثانوية العامة، لتزامن الاحتفالات الرسمية أو الأحداث المهمة مع تأديتهم لامتحانات نهاية العام في الفترة من (8 يونيو إلى 3 يوليو) 2019، فكما حُرموا من مشاهدة كأس العالم العام الماضي كُتب عليهم الأمر نفسه في الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

انتهى أمس ثالث أيام عيد الفطر، ليشرع طلبة الثانوية العامة، اليوم، في تأدية أولى امتحاناتهم باختبار اللغة العربية لتعتبره "بسمة محمد" يومًا مكملًا للأيام التي وصفتها بـ"العادية" السابقة حيث لم تشعر بمرور العيد "صليت صلاة العيد وطلعت أذاكر"، وهو نفس حال باقي الطلبة من رفيقاتها.

العام الماضي، كان نفس الحال من نصيب طلبة الصف الثالث الثانوي، والذين أوقعهم حظهم في تزامن امتحاناتهم مع عيد الفطر وبطولة كأس العالم التي شاركت فيها مصر لأول مرة منذ 28 عاما، حيث بدأ الطلبة امتحاناتهم في العشر الأواخر من شهر رمضان واستكملوها بعد انتهاء أيام إجازات العيد الرسمية.

وعانى طلبة الثانوية العامة حينها من الأمر ذاته، حتى خصص بعضهم جدولًا لمشاهدة مباريات مصر في البطولة فقط، مستغنين بذلك عن أي مظهر احتفالي بالعيد.