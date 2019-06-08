سيطرت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم، على حريق شب في مخلفات زراعية بمركز دمنهور دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة دمنهور، باشتعال النيران في مساحة من الهيش والبوص والمخلفات الزراعية على الطريق الزراعي، قرب مدخل دمنهور.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، بقيادة العميد أحمد عشماوي والعقيد محمد بلبع، إلى مكان الحريق، وتم السيطرة عليه ومنع امتداد إلى أماكن أخرى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.