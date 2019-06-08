تنظم وزارة قطاع الأعمال العام، عصر غد الأحد، مؤتمرًا صحفيًا لمناقشة تنفيذ خطة للتوسع في إفريقيا.

وكشفت مصادر بالوزراة لـ"الوطن"، أن المؤتمر سيشهد حضور روؤساء الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام وعلى رأسها الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري علاوة على حضور رؤساء المجالس التصديرية.

وكان هشام توفيق، أعلن الشهر الماضي عن خطة اعتزام وزارة قطاع الأعمال العام التوغل أفريقيا بالتنسيق مع عدد من الوزارت والجهات الحكومية تشمل إطلاق خط ملاحى بين ميناء السخنة، وعدد من الموانئ الإفريقية لزيادة الصادرات ثم ربطها بأوروبا.