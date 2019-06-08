"التعليم" توجه نصائح لطلاب الثانوية العامة في أثناء الامتحان

وجه الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، مجموعة من النصائح إلى الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة، لتحقيق النجاح والتفوق في الامتحانات، كالتالي:

1. تأكد من كتابة الاسم، ورقم الجلوس بالأماكن المخصصة على غلاف كراسة الامتحان.

2. قم بـ"عَدّ" صفحات كراسة إجابتك، وتأكد أن العدد مطابق للعدد الموجود على الغلاف.

3. تأكد أن مسلسل الصفحات صحيح.

4. تأكد من سلامة جميع صفحات كراسة الإجابة قبل بدء الإجابة فيها، وفي حالة وجود أي عيب بها اطلب تبديلها فورا بأخرى سليمة.

5. لا تحاول العبث بكراسة الامتحان أو قطع أو نزع صفحة منها حتى لا تتعرض للمسائلة.

6. اقرأ التعليمات جيدًا سواء المنصوص عليها فى مقدمة كراسة الامتحان، أو في مقدمة الأسئلة، وفي ضوئها أجب عن الأسئلة.

7. اقرأ السؤال بعناية، وفكر فيه جيدًا قبل البدء في إجابته.

8. استخدم القلم الجاف الأزرق للإجابة، والقلم الرصاص فى الرسومات، ولا تستخدم مزيل الكتابة إطلاقًا.

9. اطلع على الأسئلة كاملة بإلقاء نظرة عامة عليها، ثم ابدأ بحل الأسئلة السهلة ثم الصعبة.

10. نظم وقتك خلال الامتحان حتى لا تحتاج إلى وقت إضافي.

11. لا تعتمد أو تلجأ إلى الغش وكن واثقا بنفسك وقدراتك.

12. تجنب عند الإجابة عن الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) التظليل على أكثر من رمز، وفي حالة حدوث ذلك، يجب عليك أيها الطالب أن تكتب كلمة (ملغاة) أمام أي اختيار زائد عن المطلوب حتى لا تفقد درجة السؤال في حال كانت الإجابة صحيحة.

13. عند إجابتك عن الأسئلة المقالية، أجب في المساحة المخصصة للإجابة وفي حالة الحاجة لمساحة أخرى، يمكن استكمال الإجابة في صفحات المسودة مع الإشارة إليها في المكان المخصص لإجابة السؤال الأصلي.

14. بالنسبة للأسئلة المقالية، فإن إجابتك عنها بإجابتين سوف يتم تقديرهما.

15. عند الانتهاء من الإجابة عن جميع أسئلة كراسة الامتحان تأكد من صحة الإجابات من خلال المراجعة وسلمها للملاحظين في نهاية وقت الامتحان سليمة.