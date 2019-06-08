قال العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إن العملية الإرهابية التي استهدفت كمين "البطل 14"، في اليوم الأول لعيد الفطر المبارك، هدفها إضعاف الروح المعنوية للمصريين.

وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية "الحياة"، أن مصر تقف بمفردها نيابة عن العالم، في حربها على الإرهاب، لافتًا إلى وجوب أن يدرك الجميع خطورة هذه الحرب.

وأكد خبير مكافحة الإرهاب الدولي: "العمليات الإرهابية في تناقص وهذا يدل على نجاح مصر في القضاء على الإرهاب".