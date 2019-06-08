حريق في سيارة نقل على الطريق الزراعي بالبحيرة

نشب حريق في إطار سيارة نقل بمقطورة، أثناء توقفها أمام إحدى الكافتيريات على الطريق الزراعي السريع بدائرة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وسيطرت تمكنت قوات الحماية المدنية، على الحريق دون حدوث إصابات.

وكان اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة دمنهور، يفيد بنشوب حريق في سيارة نقل على الطريق الزراعي السريع اتجاه القاهرة، وانتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العقيد محمد بلبع.

وبالفحص تبين نشوب الحريق في إطار كاوتش سيارة نقل بمقطورة، أثناء توقفها أمام إحدى الكافتيريات بدائرة مركز دمنهور، بسبب تطاير شظايا نيران من حريق آخر فى هيش أرض زراعية بجانب السيارة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، للعرض على النيابة لتباشر التحقيق.