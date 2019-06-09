قالت صباح يوسف، والدة الشهيد الرائد وائل محمد كمال، إن ابنها كان فرحا جدا قبيل استشهاده بأيام في آخر إجازة له بالمنزل، وكانت وصيته دفنه مع صديقه الشهيد أحمد منسي.

وأضافت "يوسف" خلال استضافتها ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على فضائية ON E، أن ابنها كان يعتبر البطل أحمد منسي أبا روحيا له منذ التحاقه بالقوات المسلحة، حتى تحولت العلاقة بينهما إلى أسرية فيما بعد بالرغم من كون "المنسي" قائده، وارتبط كثيرا به؛ وعندما استشهد "منسي"، تغير حاله وحزن كثيرا.

وأكدت والدة الشهيد وائل كمال، أن الشهداء لهم صفات مشتركة تجمعهم لأنهم أخلصوا نيتهم لله، حتى نالوا الشهادة من الله، وهذا شرف لهم ولأسرهم، بالرغم من فراقهم الأليم الذي تركوه بداخل أحبائهم.