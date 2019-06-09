محمد سامي: مسلسل "ولد الغلابة" لم يقلد Breaking Bad

قال المخرج محمد سامي، إن مسلسل "ولد الغلابة" لم يقلد Breaking Bad وأنه شاهد المسلسل وحفظ كل تفاصيله، وأن المؤلفين وصناع الأعمال الفنية يمكن أن يتأثروا بما تم تخزينه في عقلهم.

من جانبه، قال الفنان أحمد السقا، خلال استضافته ببرنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية ON E، إن الكلام الذي أثير حول تقليد مسلسل "ولد الغلابة" لمسلسل Breaking Bad لم ينزعج بسببه، لأن المشاهدين بدأوا في الحديث عن ذلك الأمر مع عرض الحلقة الرابعة والعشرين، وبالرغم من عرض مجلة Hollywood Reporter حول ذلك الأمر إلا أنه يكفيه نشرهم لصورته.