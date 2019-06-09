الجميلة زيزي البدراوي.. شقت طريقها إلى السينما بـ"مسابقة رقص"

جميلة من جميلات السينما المصرية، برعت في تقديم العديد من الأدوار الفنية منذ طفولتها مرورا بالفتاة صاحبة الملامح الهادئة والأدوار الرومانسية وصولا إلى دور الأم الذي قدمته في آخر مسيرتها الفنية بعدد من الأعمال.

ولدت الفنانة زيزي البدراوي في مثل هذا اليوم 9 يونيو عام 1944، وبدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها حينما تقدمت لمسابقة الرقص الشرقي وهي في عمر 7 سنوات وفازت بالمركز الأول بها لتنطلق بعد ذلك إلى السينما، فشاركت وهي بعمر الـ10 سنوات في فيلم "4 بنات وضابط" وكان دورا صغيرا للغاية "كومبارس"، ليقدمها بعد ذلك المخرج عز الدين ذو الفقار عام 1957 في فيلم "بورسعيد" أمام الفنان فريد شوقي وكانت تبلغ حينها 13 عاما.

ولكن انطلاقتها الفنية الحقيقية كانت مع المخرج عاطف سالم حينما شاركت في فيلم "إحنا التلامذة" وجسدت شخصية "سعدية" خلال أحداث الفيلم وحققت نجاحا كبيرا، وقالت الفنانة زيزي البدراوي في إحدى لقاءاتها التليفزيونية، إن بدايتها الفنية بعد مرحلة الطفولة لم تكن في فيلم "إحنا التلامذة" ولكن بفيلم "عواطف" الي قدمها أول مرة للجمهور وهي شابة، وفي عام 1960 قدمت أمام العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ فيلم "البنات والصيف" للمخرج صلاح أبو سيف، وجسدت خلال أحداثه شخصية "ناهد" التي رفضت علاقة حب مع عبدالحليم حافظ مما عرضها للكثير من الانتقادات من الجمهور الذي شاهد الفيلم.

وخلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي نجحت زيزي البدراوي في أن تكون واحدة من جميلات السينما المصرية وفتاة أحلام كل من يشاهد أفلامها، حتى مرحلة الثمانينيات فقدمت دور الأم في عدد من الأعمال الفنية محققة نجاحا كبيرا، مثل مشاركاتها في مسلسل "المال والبنون" وجسدت شخصية "سميحة"، وعدد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل "ليالي الحلمية، بوابة الحلواني، حضرت المتهم أبي".

خلال مسيرتها الفنية قدمت الفنانة زيزي البدراوي ما يتجاوز المائتان عملا فنيا متنوعا بين السينما والدراما التليفزيونية محافظة على نجاحا كبيرا في علاقتها بالجمهور وحبه لها، وكانت أخر أعمالها السينمائية التي قدمتها في عام 2011 بفيلم"واحد صحيح" للمخرج هادي الباجوري قبل أن ترحل عنا في 31 يناير عام 2014.