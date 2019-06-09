بالفيديو| خالد عكاشة: أبطال الكمين "البطل 14" أنقذوا العريش من كارثة

قال خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن أبطال "كمين البطل 14" أحبطوا مخططاً إرهابياً كان يستهدف الوصول إلى المدنيين في مدينة العريش صبيحة عيد الفطر المبارك.

وأضاف عكاشة خلال حواره في برنامج "90 دقيقة" للإعلامي محمد الباز على فضائية "المحور"، أن الكمين كان بمثابة حائط صد للعملية الإرهابية التي كانت تستهدف من 20 لـ30 ألف مواطن في العريش: "عادة الأهالي أنهم بيتبادلوا التهاني عقب صلاة العيد، المدينة كلها بتكون في الشارع".

وأكد أن التعامل الأمني في الحادث طوق الإرهابيين ومنعهم من العودة للجبال مرة أخرى بسبب تمشيط الطيران المصري للمنطقة وأجبروا على عدم التسلل للمنازل المهجورة بمنطقة حي المساعيد.