نشر الفنان الكوميدي رامز جلال صورة على حسابه في "تويتر" يقارن فيها بين شخصيته في فيلمه الجديد "سبع البرومبة" والدور الذي أداه شقيقة في مسلسل "رحيم".

وعلَّق رامز على الصورة: "رحيم الأصلي ورحيم الصيني!!، سبع البرمبة بجميع دور العرض والله المستعان".