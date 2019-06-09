من تل أبيب إلى بيروت.. مسار طائرة عسكرية يثير الجدل في لبنان

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، بعد رصد مواقع تتبع حركة الطائرات في العالم، طائرة عسكرية حطت في العاصمة اللبنانية، قدمت بشكل غير مباشر من تل أبيب، الأمر الذي نفاه مطار بيروت الدولي.

وقال رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن، إنّ طائرة أمريكية عسكرية هبطت قبل ظهر السبت في المطار، لكنه نفى أنّ تكون أقلعت من مطار تل أبيب، وأضاف لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ الطائرة المذكورة "حصلت على إذن هبوط في المطار عبر القنوات الدبلوماسية"، وأنّ "مصدر إقلاعها كان من مدينة الكويت مرورا بالأجواء السعودية والمصرية والقبرصية، ثم حطت في مطار حامات (اللبناني)، وبعده في مطار رفيق الحريري".

وبحسب "سكاي نيوز"، زاد الحسن أنّ رئاسة المطار أعادت تسجيلات مسار الطائرة العسكرية الأمريكية "التي لم تأخذ أبدا مسارا من مطار تل أبيب".

يذكر أنّ بيروت وتل أبيب في حالة حرب رسميا، منذ إعلان قيام دولة إسرائيل في العام 1948، ولطالما اختلفا بشأن ترسيم الحدود في شرق البحر المتوسط، وهي قضية برزت في العقد الماضي عندما اكتشفت مكامن ضخمة للغاز الطبيعي في المنطقة.

ويأتي جدل مسار الطائرة الأمريكية بعد أيام من حديث مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى بشأن توقع بلاده بدء محادثات بوساطة الولايات المتحدة مع لبنان، بشأن ترسيم الحدود البحرية خلال أسابيع، وأشار المسؤول الإسرائيلي لـ"رويترز" إلى احتمال عقد هذه المحادثات في مجمع لقوات حفظ السلام تابع للأمم المتحدة جنوب لبنان.

ولم يعلق لبنان بشأن ما إذا كان سيشارك في محادثات أو أي إطار زمني محتمل، وترسل الولايات المتحدة مبعوثا رفيع المستوى في مهام مكوكية بين لبنان وإسرائيل، لكنها لم تعلن أيضا موعدا أو مكانا، وقالت إنّها مستعدة لمساعدة البلدين في تسوية النزاع.

ورجحت مصادر أنّ تكون الطائرة الأمريكية العسكرية التي أثار مسارها جدلا السبت، قد تكون ذات علاقة بقضية ترسيم الحدود بين البلدين.