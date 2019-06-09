تستعرض "الوطن" أسعار العملات أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك الخاصة والحكومية، خلال تعاملات اليوم الأحد 9 يونيو، على النحو التالي:

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 21.22 جنيه للشراء و21.47 جنيه للبيع، وسجل في بنك عودة نحو 21.06 جنيه للشراء و21.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار

تباين سعر الدولار، وسجل في البنك الأهلي المصري نحو 16.73 جنيه للشراء و16.83 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك بلوم نحو 16.72 جنيه للشراء و16.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.43 جنيه للشراء، و4.47 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك الإسكندرية نحو 4.42 جنيه للشراء، و4.48 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك المشرق نحو 4.55 جنيه للشراء و4.58 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر نحو 4.55 جنيه للشراء و4.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.63 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك البركة نحو 18.60 جنيه للشراء و18.90 جنيه للبيع.