استمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لقرائها، ننشر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 9 يونيو في عدد من البنوك الخاصة والحكومية على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

كما سجل الريال السعودي في البنك المصري الخليجي نحو 4.46 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

وسجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم نحو 4.45 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 4.45 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.45 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سجل سعر الريال السعودي في بنك المشرق نحو 4.46 جنيه للشراء و4.49 جنيه للبيع.