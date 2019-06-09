أصيب 7 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور ونزيف بأماكن متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الزراعي السريع، أمام قرية كفر مساعد بدائرة مركز إيتاي البارود.

كان اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود، بانقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الزراعي السريع، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبيّن وقوع الحادث أمام قرية كفر مساعد بدائرة المركز، في أثناء سير السيارة الأجرة على الطريق، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق، وانقلبت السيارة على جانب الطريق.

أسفر عن الحادث إصابة 7 من ركاب السيارة بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور ونزيف بأماكن متفرقة بالجسم، وجار نقل المصابين للمستشفى المركزى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.