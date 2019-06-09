"التضامن" تبدأ تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية اليوم

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بدء تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي لموسم حج 1440 - 2019، اعتبارا من اليوم وحتى الخميس 13 يونيو.

جاء ذلك في ضوء التعليمات المنظمة لموسم الحج والصادرة عن الجانب السعودي، التي تقتضي بضرورة الحصول على البصمة الحيوية للحجاج، للحصول على تأشيرة الحج أسوةً بما اتبع العام الماضي.

‎وأضافت التضامن في بيان عنها، أنّه في إطار التنسيق مع شركة تساهيل المسؤولة عن تسجيل البصمة، جرى وضع جدول زمني للمواطنين للحضور لمكاتب الشركة في المحافظات، وإخطار مديريات التضامن الاجتماعي لاتخاذ اللازم، لإنهاء الإجراءات والمتابعة.‎

وأكدت وزارة التضامن الحصول على البصمة من المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 80 عاما، والتسجيل مجانا دون تسديد أي رسوم، وتوفد كل مديرية مندوبين عنها لمكاتب الشركة، للمساعدة في تسجيل البصمة للحجاج.

ولفتت التضامن إلى أنّه جار إرسال جوازات السفر الخاصة بالحجاج إلى الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية، تمهيدا لإصدار التأشيرات من خلال القنصلية السعودية فور الانتهاء من الحصول على البصمة.

وقال أيمن عبدالموجود مدير المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، إنّ أولى رحلات الحج ستنطلق 23 يوليو المقبل، وللمرة الأولى هذا العام تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف لإيفاد واعظات دينيات لتقديم الوعظ في الأراضي السعودية لمرافقة رحلة الحجيج، وعقد ندوات دينية لتوعية الحجيج بمناسك الحج، من خلال التنسيق مع الوعاظ المتخصصين، وعقد ندوات دينية خلال وجودهم في السعودية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.