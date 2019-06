سادت حالة من الفوضى في أحد شوارع واشنطن بعد أنباء عن تسلل مسلح وإطلاق نار على مشاركين في احتفالات المثليين في المدينة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" في نبأ عاجل.

وأكدت تقارير سقوط عدد من المصابين، فيما تلقت الشرطة اتصالا يحذر من وجود رجل يحمل سلاحا في مكان قريب من الشارع الذي أقيمت به احتفالات المثليين.

#DCPride #CapitalPride #shooting Marching in the Gay Pride parade in Washington DC. As my girlfriend and I were walking past Dupont Circle, apparently someone started shooting. I did not hear the shots, but caught the moment of the stampede. People went quickly from smiling, pic.twitter.com/oPQdIrM3dG