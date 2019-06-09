أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، شن حملات لمواجهة الحشرات الطائرة والناموس التي ازدادت خلال الأيام الأخيرة، والتوجيه إلى الإدارة العامة للأمراض المتوطنة وإدارة مكافحة ناقلات الأمراض بالمديرية والإدارات المختلفة، بإعداد خطة شاملة لعملية مقاومة الحشرات الطائرة والناموس على مستوى المدن والقرى بالمحافظة، وذلك بتوجيهات من الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية.

وأكد مكي، في تصريح صحفي، توفير كافة المتطلبات اللازمة لتنفيذ تلك الخطة من أجهزة الرش والكيماويات المطلوبة، وتجري إدارة مكافحة ناقلات الأمراض أعمال الرش لعدة مناطق وأحياء متفرقة من مدينة المنصورة والقرى المجاورة؛ للقضاء على هذه الحشرات التي تتسبب في العديد من الأمراض المعدية، وللحد من الأثر المزعج لهذه الحشرات.

وأوضح وكيل الوزارة، أن مديرية الصحة مستمرة في تنفيذ خطة مقاومة الحشرات الطائرة والذباب والناموس حرصا على صحة المواطنين.

يذكر أن شكاوى المواطنين تزايدت خلال الفترة الأخيرة من انتشار الحشرات الطائرة من الذباب والناموس، خاصة في القرى، واشتكوا من عدم وجود ماكينات الرش التي كانت تنتشر بالشوارع في هذا الوقت من كل عام.