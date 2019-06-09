أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ضرورة استمرار وتكثيف الحملات التموينية، لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، للحفاظ على صحة المواطنين، والمرور على المخابز لإنتاج خبز مطابق للمواصفات والتأكد من وصول الدعم المخصص للمواطنين وردع المخالفين.

وقال المحافظ، إن الحملات التموينية التي نفذتها مديرية التموين مؤخرا بالتنسيق مع الادارات التموينية بالمراكز والمدن ومديرية الطب البيطري، أسفرت عن تحرير 6 محاضر للمخابز، شملت 4 محاضر إنتاج خبز مدعم ناقص الوزن، ومحضرى توقف عن الإنتاج بدون إذن وعدم الاحتفاظ بسجل زيارات.

كما حررت الحملات، محضرين لحوم مجمدة ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي و9 محاضر إثبات حالة، تضمنت 6 محاضر نقص وزن، و3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.