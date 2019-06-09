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انطلاق مارثون الثانوية العامة

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نصفها للسيدات.. 14 استراحة مجهزة لمراقبي الثانوية العامة في مطروح

نصفها للسيدات.. 14 استراحة مجهزة لمراقبي الثانوية العامة في مطروح

فرج عامر يطالب بالإسراع في إنشاء صفحة للبرلمان على "فيس بوك"

فرج عامر يطالب بالإسراع في إنشاء صفحة للبرلمان على "فيس بوك"

البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون زيادة المعاشات ومكافحة المخدرات

البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون زيادة المعاشات ومكافحة المخدرات

10500 طن حركة الوارد من الأرز في ميناء دمياط

10500 طن حركة الوارد من الأرز في ميناء دمياط

مصرع سيدة عجوز وإصابة ابنتها وسائق في حادث تصادم بالفيوم

مصرع سيدة عجوز وإصابة ابنتها وسائق في حادث تصادم بالفيوم

يسري نصرالله: دعوة رجال أعمال للمساهمة في علاج شهدي نجيب سرور

يسري نصرالله: دعوة رجال أعمال للمساهمة في علاج شهدي نجيب سرور

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