10500 طن حركة الوارد من الأرز في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات، و4 سفن بضائع عامة، وغادرت 4 سفن حاويات، و6 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، فضلًا عن 24 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2620 طن، في حين غادر 636 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 34481 من البضائع العامة منها 120 سيارة نقل محملة بـ6349 طن قمح، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 169498، كما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 53804 طنا.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 2000 طن علف، و4887 طن فوسفات، و9500 طن يوريا، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 608 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 109 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1311 حاوية مكافئة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 8204 طن حديد، 4531 طن خشب، 6500 طن خردة، 1552 طن أرز، 10500 طن ذرة، 450 طن قمح، و8500 طن فول صويا.