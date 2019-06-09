لقيت سيدة عجوز مصرعها، وأصيب اثنين آخرين، في حادث تصادم وقع بين توك توك، وسيارة ربع نقل، بطريق عزبة الهس بمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، وتم نقلهم لمستشفى أبشواي المركزي- وفقا لبيان أمني، اليوم.

وكان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشواشنة، بورود بلاغ من مستشفى أبشواي المركزي، بوصول كلا من "محمد.ع.ا" 25 عامًا، سائق توك توك، مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم وكسر بالذراع الأيسر وجرح أعلى الحاجب الأيسر، و"مها.ع.ا" 50 عامًا، ربة منزل، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، ووالدتها "عجب.ع.أ" 80 عامًا، ربة منزل، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وتم تحويلها لمستشفى الفيوم العام، وتوفيت فور وصولها إثر إصابتها بصدمة تنفسية حادة، وجميعهم يقيمون بقرية المشرك قبلي.

وأفاد البيان الأمني، بأن مباحث المركز انتقلت إلى مكان الحادث، وبسؤال ابن المتوفية "مصطفى.ع" 60 عامًا، عامل، قرر أنه أثناء اصطحاب شقيقة المصابة الثانية لوالدته المتوفية في الحادث لتوقيع الكشف الطبي عليها، اصطدمت سيارة ربع نقل، بالتوك توك الذي كانتا تستقلانه، واتهم قائد السيارة بالتسبب في وقوع الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3601 لسنة 2019م جنح مركز شرطة الشواشنة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.