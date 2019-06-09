قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن المحافظة استقبلت وفدًا سياحيًا من دولتي ألمانيا وأستراليا، تفقدوا المواقع الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أهمية القطاع السياحي في مصر، مشيراً إلى تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها المحافظة.

ووجه مدير إدارة السياحة، بتوفير كل سبل الراحة والأمان للزائرين بالمحافظة وتقديم كافة التيسيرات لهم أثناء إقامتهم بالمحافظة لترك أثر جيد في نفوس الزائرين.

من جهته، قال دكتور ثروت الأزهرى مدير إدارة السياحة في المنيا، إن برنامج زيارة الوفد استمر لمدة يومين، حيث شملت الزيارة المناطق الأثرية ببني حسن وتونا الجبل وتل العمارنة والاشمونين.