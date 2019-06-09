تبدأ قناة "Mbc مصر"، إعادة عرض مسلسل "العراف" للفنان عادل إمام، اعتبارًا من اليوم الأحد، في الساعة الثامنة مساءً، وذلك ضمن احتفالات القناة، بعيد ميلاد "الزعيم".

تدور قصة مسلسل "العرّاف" حول "نصّاب محترف" يتقمص شخصيات مُتعدّدة بمواصفات عالمية، وبدرجةٍ تمكّنه من خداع الجميع بمَن فيهم أجهزة الأمن، ويتفادى جميع المطبّات، ويتلاعب بعقول من يحيط به بمن فيهم زوجاته وأبنائه الذين يحاول عبر الحلقات جمع شملهم على الرغم من إنشغاله بالنصب والتزوير.

يضم العمل عدداً كبيراً من نجوم الدراما والكوميديا، منهم: نهال عنبر، وعبد الرحمن أبو زهرة، وصفاء الطوخي، ريهام أيمن، ورشا المهدي، وشريف رمزي، وأحمد فلوكس، ومحمد عبد الحافظ، ومحمد الشقنقيري، وآخرين.. إلى جانب أبطال العمل عادل إمام وحسين فهمي وطلعت زكريا وشيرين، والمسلسل من تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام.

يُعرض مسلسل "العراف" على "MBC مصر" يومياً من الأحد إلى الخميس الساعة الثامنة مساءً، ويُعاد يومياً الساعة الثالثة بعد منتصف الليل.