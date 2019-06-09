قال مصطفى مخلوف، رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية في كفر الشيخ، إنه لا يوجد تجار جملة في المحافظة يبيعون الليمون للسيطرة عليهم للحد من ارتفاع أسعاره، مؤكدًا أن المحافظة بعيدة تمامًا عن زراعة الليمون الذي يُزرع في المناطق الصحراوية، وتعتمد على جلبه من محافظة الفيوم أو المحافظات التي يُزرع بها.

وأضاف مخلوف لـ"الوطن"، أن سبب ارتفاع اسعار الليمون، أننا في نهاية الموسم والمعروض قليل جدًا، والإنتاج ضعيف، مؤكداً أن أسعاره مرتفعة بكفر الشيخ، نتيجة ارتفاع تكلفة النقل والـ"المشال"، حيث يحرص البائعون على جلبه من المحافظات المجاورة، مع زيادة اسعاره والاكتفاء بهامش ربح.

وأرجع رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة كفر الشيخ التجارية، سبب ارتفاع الأسعار لدى التجار، لقلة المعروض في السوق، فضلًا عن ارتفاع تكلفة النقل أيضًا، وسجل سعر كيلو الليمون في بعض مناطق المحافظة نحو 90 جنيها للكيلو جرام الواحد، فيما سجل في مدينة كفر الشيخ نحو 100 جنيه، ما أثار غضب المواطنين، الذين قرروا مقاطعة شراء الليمون حتى تنخفض أسعاره، وقرر أصحاب بعض محال الفول والفلافل، تقليل كميات الليمون على الوجبات المقدمة للمواطنين.