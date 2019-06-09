أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، اليوم، في بيان لها، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح موسم 2019 من بداية موسم التوريد حتى اليوم 143 ألف طن قمح، مؤكدًا أن عملية توريد القمح مستمرة حتى الانتهاء من موسم الحصاد.

وأوضح عاطف الجمال، وكيل التموين بالمنوفية، أنه يتم تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التي تعوق عمليات التوريد، مشيرًا إلى المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة.

وشدد على ضرورة الالتزام بضوابط التوريد وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ علي سلامة المحصول بإعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة للدولة، والحفاظ عليه يعتبر أمنًا قوميًا.